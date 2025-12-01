La mandataria japonesa recurre a la popular serie 'Attack on Titan' para pedir inversiones

El momento se produjo durante la conferencia financiera internacional Future Investment Initiative en Tokio este lunes, en la que, después de mencionar la fama del manga y su adaptación a la animación en Arabia Saudita, parafraseó una cita del protagonista: "¡Cállense la boca! ¡Inviertan todo en mí!".

"Creo que entienden lo que quiero pedir", continuó la mandataria, que añadió al más puro estilo trumpista: "Japón está de vuelta. Inviertan en Japón", según recogió la agencia de noticias Jiji.

Más de mil personas participaron en la conferencia del apodado 'Davos del Desierto', que por primera vez tuvo lugar en Japón como parte de las actividades del 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Tokio y Riad.

Entre los ponentes del evento se encontró también el presidente y director ejecutivo (CEO) del gigante de las telecomunicaciones a inversión Softbank, Masayoshi Son.

Takaichi, que convirtió en primera ministra en octubre, aboga por un crecimiento sostenido de la economía japonesa a través de un gasto fiscal expansivo y una mejora de los indicadores de deuda, como insistió en la víspera durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a su discurso en el foro.

'Attack on Titan', conocida como 'Ataque a los titanes' en España y 'Ataque de los titanes' en Hispanoamérica, es un manga que comenzó a publicarse en 2009 y se desarrolla en un mundo ficticio en el que los seres humanos están al borde de la extinción y viven en ciudades amuralladas para protegerse de los titanes, unas gigantescas criaturas humanoides que devoran personas.

El protagonista principal, Eren Yeager, es un adolescente cegado por la venganza que se enrola en el ejército con el fin de destruir a los titanes por arrasar su ciudad y devorar a su madre.

El cómic se convirtió en un fenómeno de masas y forma parte del selecto grupo de series que superan los 100 millones de copias vendidas globalmente, sumando versión física y digital. Se ha publicado en 21 países y territorios, y distribuido en unos 180.

La historia aborda temas como la discriminación étnica o los choques de pensamiento político, de radicales a más moderados, una temmática que algunos críticos especializados consideran que podría estar detrás de su viralización en los tiempos actuales de sobrecarga informativa y desconfianza sobre la justicia y la verdad.

La obra genera controversia entre lectores y analistas por lo que consideran connotaciones nacionalistas y militaristas.