La presidenta del Louvre dice que le garantizaron la seguridad de las joyas robadas

"Para mí, la Galería de Apolo era un caso cerrado", declaró Laurence des Cars, en alusión a la sala en la que se exponían las joyas robadas el 19 de octubre pasado por un comando de cuatro hombres, todos detenidos y encarcelados desde entonces.

En una entrevista, que publica hoy el diario Le Parisien, Des Cars manifestó que cuando ocupó el puesto de directora y presidenta del Louvre a finales de 2021 le dijeron "que si había algo de lo que podíamos estar completamente tranquilos, eran las joyas de la Corona", con "tres nuevas y robustas vitrinas" instaladas durante las renovaciones de la sala efectuadas en 2018 y 2019.

Precisó que descubrió una auditoría realizada por la joyería Van Cleef & Arpels para el museo, que publicó recientemente Le Monde, después del robo. Ese informe señalaba en 2018 el punto débil del balcón de la Galería de Apolo, que da al río Sena, y que fue por donde entraron los ladrones.

"Descubrí esta auditoría el 23 de octubre, cuatro días después del robo, tras solicitar una revisión de todas las obras de mantenimiento realizadas durante los últimos 25 años en la Galería de Apolo", señaló Des Cars en la entrevista a Le Parisien con motivo de la apertura al público el miércoles próximo de la Galería de los Cinco Continentes y las salas renovadas de pintura italiana, española y portuguesa en el Louvre.

"En retrospectiva, podemos ver que persistían debilidades estructurales. Entiendo que esto suscita preguntas", reconoció la presienta del Louvre, pero recordó en su descargo que cuando asumió sus funciones "había muchos otros asuntos urgentes que abordar en este colosal museo".

Des Cars anunció el mes pasado la instalación de cien cámaras de seguridad hasta finales de 2026 y un puesto móvil avanzado de la policía nacional para vigilar el museo, que en lo que va de año ha acogido a 8,2 millones de visitantes y espera superar los 9 millones a finales de diciembre, señaló.

Para financiar la modernización del Louvre, su consejo de administración aprobó la semana pasada un aumento de 10 euros en las entradas para visitantes no europeos, que pagarán 32 euros a partir de enero de 2026, algo que Des Cars cree que entenderán pues podrán contribuir a "la protección de un patrimonio universal".

En cualquier caso, Des Cars es "optimista" y tiene "mucha fe" en que la policía pueda encontrar las joyas tasadas en 88 millones de euros, pero de un valor patrimonial incalculable.