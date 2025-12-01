La SIP condena intimidación de Cuba contra el medio que publica el tipo de cambio informal

La SIP, con sede en Miami, recordó -en un comunicado- que los trabajadores del medio han sufrido "actos de intimidación, amenazas y presiones directas", así como "campañas de difamación desde medios oficiales y cuentas vinculadas a instituciones estatales".

"Estas prácticas se suman a un patrón sistemático de persecución contra periodistas independientes en Cuba, que incluye vigilancia, confiscación de equipos, restricciones migratorias y acoso a familiares", agregó el organismo.

El Toque es un medio digital independiente con sede en Miami que publica la tasa de referencia del peso y el dólar en el mercado informal en Cuba, lo que molesta al Gobierno de la isla porque dificulta sus planes para sanear la economía nacional, en una profunda crisis desde hace más de cinco años.

El medio fue acusado en noviembre de tráfico de divisas y evasión, y el Gobierno cubano lo calificó como "un programa integral de guerra económica organizado, financiado y ejecutado directamente por el Gobierno de Estados Unidos".

En este sentido, El Toque denunció que la web oficial Razones de Cuba publicó hace días una presunta lista de dieciocho directivos del medio que podrían “ser extraditados si viajan a un tercer país, reclamados por los órganos de cumplimiento de la ley, o, en caso de un cambio de Gobierno en su país de residencia, enfrentar también la extradición".

Sin embargo, el medio precisó que varias personas incluidas no trabajan ya con la publicación.

El editor jefe de El Toque, José Jasán Nieves, también advirtió que el régimen prepara una causa penal contra trabajadores del medio y que la televisión estatal reveló información personal y la dirección de su vivienda, con fines hostigamiento.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, reiteró -en el comunicado- la “solidaridad de la organización con el equipo de El Toque y con todos los profesionales de la prensa independiente cubana que enfrentan represalias por su labor”.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de América, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.