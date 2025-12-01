La UE pone fin a su disputa con China ante la OMC por sus restricciones contra Lituania

En una notificación distribuida a otros miembros de la OMC por la Unión Europea, ésta señaló que "los objetivos clave de esta disputa se han cumplido y el comercio pertinente se ha reanudado", por lo que ya no considera necesario seguir adelante con su denuncia en el caso, que ya había suspendido en enero de 2024.

"Por lo tanto, la UE da por concluido el procedimiento de solución de diferencias en el caso", agregó la UE en su comunicación.

Durante el contencioso, la UE acusó a China ante la OMC de aplicar "medidas discriminatorias y coercitivas" contra las exportaciones hacia y desde Lituania, así como contra cualquier producto europeo que tuviera algún contenido procedente de este país, unas medidas que coincidieron con la apertura de una oficina representativa de Taiwán en territorio lituano.

Ya hace casi dos años el Ministerio de Asuntos Exteriores lituano señaló que China había disminuido su presión comercial contra sus productos y el enfrentamiento estaba en vías de solución, aunque los intercambios bilaterales todavía no hubieran recuperado los niveles anteriores.

China considera a Taiwán, escindida unilateralmente en 1949, un territorio bajo su soberanía, y exige a todos los países con los que mantiene relaciones diplomáticas, Lituania entre ellos, que se abstengan de todo vínculo político con la isla.

La oficina en Vilna, considerada una suerte de "embajada de facto", causó en su momento airadas protestas de Pekín.