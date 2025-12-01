Latam Colombia suspende "hasta nuevo aviso" su ruta Bogotá-Caracas por la medida del INAC

"Latam Airlines Colombia no está operando su ruta Bogotá-Caracas-Bogotá debido a que el INAC suspendió el permiso de operación de la aerolínea en Venezuela, lo que imposibilita continuar con el servicio hasta nuevo aviso", dijo una fuente de la aerolínea a EFE.

La compañía agregó que, "además, las condiciones actuales en ese territorio no cumplen con los estándares de seguridad para considerar el reinicio de sus vuelos".

El pasado 26 de noviembre, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, decisión que afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por EE.UU.

Latam Colombia canceló el pasado 23 de noviembre los vuelos programados para ese día y el siguiente de Bogotá a Caracas luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.

Por esa misma razón, dos días después, la aerolínea anunció la reprogramación para este 2 de diciembre de un vuelo previsto para el 26 de noviembre entre las dos capitales, ya que "para Latam Airlines Colombia la prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones".

Este lunes las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa anunciaron cambios en sus operaciones en Venezuela, dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en la red social Truth que el espacio aéreo de ese país permanecería cerrado "en su totalidad", en medio de un tensión creciente entre Washington y Caracas y un gran despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Fuentes de Iberia dijeron a EFE en Madrid que la compañía canceló las operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre, según la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) e indicaron que la intención es retomarlos "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad".

Por su parte, Air Europa canceló sus operaciones en Venezuela hasta el próximo 12 de diciembre y monitorizará la situación actual "de manera permanente" para prorrogar o no esta suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano.

Plus Ultra, otra aerolínea española, hizo lo mismo con sus vuelos hasta el próximo jueves, y asegura que priorizará "en todo momento" la seguridad de los pasajeros y la tripulación.