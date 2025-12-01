Líder del Ejército sudanés rechaza cualquier solución que no implique desarmar a las FAR

Al Burhan afirmó que "cualquier solución o iniciativa que no incluya el desmantelamiento y el desarme de la milicia rebelde terrorista es completamente inaceptable" e insistió en que es "una firme convicción", indicó en un comunicado la oficina de prensa del Consejo de Soberanía de Sudán, el máximo órgano ejecutivo del país.

Las declaraciones se producen en un momento de conversaciones sobre una tregua humanitaria mediada por Estados Unidos, mientras los paramilitares anunciaron la semana pasada un alto el fuego unilateral que no ha tenido recorrido ni ha hecho remitir la violencia.

Al Burhan dijo, durante un acto de conmemoración de los mártires del Ejército sudanés, que "las opciones y soluciones se han visto limitadas debido a la magnitud del derramamiento de sangre, los mártires y el sufrimiento en vastas zonas de Sudán, especialmente en Darfur y Al Fasher".

Para el líder militar, "solo hay una solución: la eliminación de la milicia", en referencia a las FAR, y "se comprometió a llevar ante la justicia a los criminales que cometieron todo tipo de crímenes".

Por otro lado, dio la bienvenida a "todos los que deseen tomar las armas para luchar contra la milicia", un llamamiento que ha reiterado a lo largo de más de dos años y medio de guerra y que ha creado alianzas entre las Fuerzas Armadas y grupos rebeldes locales.

A renglón seguido, Al Burhan elogió al gobernador de Darfur, Mini Arko Minawi, por su "compromiso para poner fin al conflicto", expresando "su profundo agradecimiento a todas las fuerzas unidas y de apoyo".

Lo señaló poco después de que Minawi, también líder rebelde aliado del Ejército contra las FAR, emitiera un decreto para crear el Comité Superior para la Movilización y la Resistencia Popular en Darfur, según informó la agencia de noticias oficial sudanesa SUNA.

El gobernador de esta vasta zona occidental ordenó a las autoridades competentes que tomaran todas las medidas necesarias para implementar la decisión de inmediato, incluyendo la apertura de campos de entrenamiento y la recepción de todos los ciudadanos darfuríes capaces de portar armas.

"La nueva formación busca unificar los esfuerzos populares y militares bajo un mando único y fortalecer la capacidad de defensa de la región contra las violaciones y la expansión militar de las FAR", indicó la nota.

Mientras, en campo de batalla se desarrollan intensos combates en la región central de Kordofán, que ambos bandos tratan de controlar después de que las FAR arrebataran al Ejército la totalidad de la vasta zona occidental de Darfur a finales de octubre y emprendieran nuevas ofensivas para hacerse con más territorio.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto, más de 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y más de la mitad de la población del país se encuentra en niveles agudos de inseguridad alimentaria, según Naciones Unidas.