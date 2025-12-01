Los brotes infecciosos agravan la crisis de inundaciones con 334 muertos en Sri Lanka

El último balance del Centro de Gestión de Desastres (DMC) señaló que más de 1,1 millones de personas se han visto afectadas por el temporal y que cerca de 200.000 continúan desplazadas en refugios temporales tras perder sus hogares o quedar aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.

Las autoridades sanitarias advirtieron de un incremento del riesgo de dengue, diarrea y leptospirosis en los próximos días, tras la acumulación de lodo, basuras y depósitos de agua estancada, mientras informaron de que varias localidades permanecen aún sin acceso por tierra.

Según una alerta difundida por el Gobierno esrilanqués, varios hospitales operan con limitaciones debido a los cortes de electricidad, la falta de agua potable y el aumento constante de pacientes en las zonas más afectadas.

En la región de Ratnapura, al sur de la isla, E. Y. Sanjeewa, de 45 años, relató a EFE que en su aldea unas veinte casas quedaron completamente sumergidas. "El frío era insoportable y la lluvia no cesaba. Cuando volvimos, todo estaba bajo el barro. Todo lo que la gente había construido se perdió".

Más al interior, en los alrededores de Kandy, los derrumbes y la crecida dejaron barrios enteros aislados. Devika, de 53 años, afirmó que su familia sobrevivió gracias a alimentos almacenados. "Teníamos comida, pero no agua. Seguimos trayéndola de un pozo. No había electricidad ni teléfonos, nadie podía avisar a sus familias", explicó.

Mientras Sri Lanka continúa con las labores de rescate, la tormenta responsable del desastre se ha debilitado sobre la India. Según el Departamento Meteorológico indio (IMD), el remanente de Ditwah se convirtió en una profunda depresión que avanzó lentamente frente a la costa de Chennai, en la costa este de la India.

El temporal se enmarca en uno de los peores episodios de lluvias que ha afrontado la región en décadas. Según datos recopilados por EFE, las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia dejan este lunes al menos 1.012 muertos.

Indonesia sigue siendo el país más afectado, con 502 fallecidos y más de 500 desaparecidos, mientras que el sur de Tailandia suma ya 176 muertos. Los tres Gobiernos advierten de que el balance podría aumentar en las próximas horas, con centenares de personas aún desaparecidas tras el temporal.