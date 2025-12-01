Más de 50 organizaciones en EEUU rechazan el indulto ofrecido a Juan Orlando Hernández

En un comunicado la alianza mostró su indignación por el indulto anunciado por el presidente Donald Trump el viernes pasado.

"El presidente parece considerar la administración de justicia no como un proceso institucional propio de los Estados Unidos de América, sino como algo sujeto a su voluntad personal", advirtieron las organizaciones.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

La alianza acusa al mandatario estadounidense de recompensar “a sus amigos” y buscar condenas contra sus adversarios.

“Indultar a Hernández debilita los esfuerzos contra el narcotráfico en América Latina y en Estados Unidos y transmite el mensaje de que no todos son iguales ante la ley”, indicaron.

Trump justificó ayer el indulto tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden "le tendió una trampa" a Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y2022.

Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en los argumentos dados por el presidente estadounidense. "Esto fue un claro sobreenjuiciamiento de (Joe) Biden", indicó hoy en rueda de prensa.

Leavitt afirmó que Hernández destacó durante el juicio en EE.UU. que "prácticamente no se presentó ninguna prueba independiente, y que gran parte de su condena se basó en el testimonio de muchos delincuentes confesos que esperaban que cooperar reduciría sus propias penas".

Por su parte, la alianza insistió que indultar a Hernández tendrá “efectos devastadores” en América Latina.