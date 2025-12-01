Meloni anima a Europa y EE.UU a converger en la negociación sobre Ucrania

La mandataria participó esta tarde en una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos para analizar el resultado del primer encuentro en Florida entre la delegación ucraniana y estadounidense.
En la conversación, Meloni defendió "la actitud constructiva demostrada siempre" por Zelenski, según informó el Gobierno italiano en un comunicado.
Pero también recordó la necesidad de que, en el proceso de negociaciones, el bloque europeo actúe de forma coordinada con los Estados Unidos de Donald Trump, de quien es una de sus principales aliadas en el Viejo Continente.
"Meloni ha insistido en la importancia de la convergencia de puntos de vista entre los socios europeos y Estados Unidos como base para alcanzar una paz justa y duradera", reza la nota.
La conversación entre los socios se produce en la víspera de una reunión entre el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar esta cuestión.
En este sentido, Meloni expresó su deseo de que el Kremlin "ofrezca un contribución efectiva al proceso de negociación".