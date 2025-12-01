Merz recibe a Tusk para consultas con la meta de relanzar la relación con Polonia

Merz, que visitó Varsovia el mismo día que fue investido canciller, dio la bienvenida a su homólogo polaco con honores militares, antes de una reunión bilateral a la que está previsto que sigan una rueda de prensa y un encuentro de ambos gabinetes.

Junto con las relaciones bilaterales y los temas de política económica y europea, se abordará la cooperación en defensa y seguridad y la guerra de Ucrania, dijo el viernes pasado en Berlín un portavoz del Gobierno alemán.

Una de las metas declaradas del canciller conservador es usar su legislatura para dar un nuevo impulso a la relación con Polonia, después de que las consultas anteriores bajo su antecesor Olaf Scholz concluyesen sin que ambos gobiernos pudieran ponerse de acuerdo en una declaración conjunta.

La demanda polaca de nuevas reparaciones por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial o el rechazo en la frontera por parte de las autoridades alemanas de migrantes procedentes de Polonia -a los que, bajo Merz, se unieron los solicitantes de asilo-, son algunos de los puntos de discordia.

Las desavenencias sobre la ratificación del acuerdo UE-Mercosur o la investigación alemana de los atentados contra los gaseoductos rusos Nord Stream 1 y 2 en 2022 también han ocasionado tensiones.

El porcentaje de polacos que siente "rechazo" por sus vecinos alemanes, un 25 %, según el Barómetro Germano-Polaco, un proyecto colaborativo de instituciones de ambos países, es el más alto en 20 años, según trascendió hace unos días, aunque durante este periodo la antipatía sentida por los alemanes se ha ido reduciendo.

De los polacos que califican de "mala" la relación entre ambos países, un 40 % opina que el principal motivo es la política del Gobierno germano, en un contexto en el que en especial el opositor partido ultranacionalista Ley y Justicia (PiS), al que es afín el presidente Karol Nawrocki, suele presentar a Tusk como valedor e incluso agente de Alemania.

No obstante, la seguridad y la defensa en el marco de la guerra de Ucrania constituyen un ámbito en el que la colaboración entre ambos países ha ido en aumento y en el que las partes esperan poder fortalecer la cooperación.

Varios cazas Eurofighter alemanes han sido desplegados a Polonia como parte de las patrullas aéreas de la OTAN para proteger el flanco este, mientras que la seguridad en el mar Báltico y la cooperación en materia de drones son otros ámbitos con potencial en este sentido.

Finalmente, Tusk y Merz coinciden en su aspiración de lograr antes de finales de año que los activos rusos congelados sean usados como aval para seguir financiando a Ucrania.