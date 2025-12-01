Miami vota de nuevo este martes para alojar o no la biblioteca de Trump, tras una demanda

La MDC convocó a una sesión especial para elegir otra vez si cede un terreno público de 2,63 acres (más 4.000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) en el centro de Miami para el proyecto de Trump, al que activistas se oponen por considerarlo un exceso y "un insulto" a los migrantes.

Aunque se espera que el consejo avale de nuevo de forma unánime regalar el terreno, la votación se rehace tras la demanda del historiador local Marvin Dunn, quien acusó a la universidad de violar la ley estatal de transparencia al ceder el 23 de septiembre pasado el lote sin un aviso público anticipado del asunto.

Con esta nueva sesión, a la que también asistirán activistas, estudiantes y profesores que cuestionan el proyecto, la universidad espera evitar el juicio por la demanda, que una jueza programó la semana pasada para el 3 de agosto de 2026.

Organizaciones civiles como 50501 Florida y The Miami Freedom Project han hecho circular peticiones contra la obra, mientras que el historiador Dunn criticó que los miembros de la Fundación de la Biblioteca Trump, que incluyen a Eric Trump, hijo del mandatario, "serán dueños del terreno gratis para siempre".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Trump va a construir altos condominios de lujo en tierra que una vez perteneció a nosotros", aseveró Dunn este lunes en Facebook.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

The Miami Freedom Project también cuestionó la entrega del terreno, al citar que está avaluado en más de trescientos millones de dólares, además de considerar un "insulto" que la biblioteca estará junto a la Torre de la Libertad, que recibió a cubanos que huían del gobierno de Fidel Castro.

"El poner junto a un santuario de la libertad un monumento a Donald Trump, un presidente cuyo historial incluye separaciones de familias, satanización de inmigrantes, y recortar el asilo para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, es profanar su legado", aseveró la asociación en su petición.

La organización recordó que un 74 % de los votantes del condado de Miami-Dade rechazan que Florida haya cedido la tierra para construir la biblioteca, según reveló la semana pasada una encuesta de la firma local Bendixen & Amandi International.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), y busca que el proyecto sea un atractivo turístico, según reportaron en junio medios estadounidenses.