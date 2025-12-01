Ministros de la UE defienden que fondo europeo ayude a personas en riesgo de perder empleo

En concreto, los titulares de Empleo de los Veintisiete, que hoy se reúnen en Bruselas, fijaron su posición para negociar más adelante esta reforma con la Eurocámara, colegislador de la UE junto a los países.

El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado que las nuevas reglas se aplicarían hasta finales de 2027, cuando el actual programa del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización concluye.

La institución comunitaria recordó que el objetivo de ese fondo es "mostrar solidaridad con los trabajadores y autónomos que han perdido su empleo debido a una reestructuración de la empresa, y ayudarles a volver a encontrar trabajo".

Las medidas que se pueden financiar con dicho fondo incluyen políticas activas de empleo orientadas a proporcionar a los empleados las capacidades necesarias para cambiar de puesto o encontrar trabajo. Pueden ser formaciones, certificaciones de competencias, asistencia en la búsqueda de empleo o asesoramiento para la carrera profesional.

En cualquier caso, ese respaldo con el fondo queda en la actualidad reservado para las personas que ya han sido despedidas como resultado de una reestructuración.

"Sin embargo, los despidos causados por reestructuraciones a menudo suceden en oleadas, lo que significa que las personas que están en riesgo de ser despedidas también necesitan acceso a apoyo a la formación y se beneficiarían de recibirlo en una fase más temprana, antes de perder el empleo", explicó el Consejo.

En virtud del reglamento revisado, los trabajadores en riesgo "inminente" de perder el empleo como resultado de la reestructuración de una empresa también tendrían acceso al apoyo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, "para reducir la tasa de despidos y ayudar a los trabajadores en su transición a nuevos puestos", de acuerdo con el Consejo.

"El Consejo ha buscado aclarar el alcance del reglamento revisado, garantizando que los trabajadores en riesgo de un despido inminente tengan acceso a apoyo en una etapa más temprana del proceso", señaló la institución comunitaria.

Añadió que su postura negociadora también garantiza "suficientes salvaguardas, como la posibilidad para los Estados miembros de que lleven a cabo comprobaciones previas en relación con las capacidades financieras y administrativas de las empresas".

"La Comisión (Europea) estaría obligada a tener en cuenta estas comprobaciones al tomar una decisión. Los Estados miembros tendrían también la posibilidad de asignar prefinanciación a las empresas en tramos", explicó.

Sobre la fijación de la contribución financiera, el Consejo ha actualizado la propuesta legislativa de la Comisión para establecer un límite máximo de cuatro millones de euros anuales para cada empresa.

Una vez que la Eurocámara haya fijado su posición, el Consejo y el Parlamento podrán negociar la versión definitiva de la reforma.