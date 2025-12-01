Multa de 27 millones a Virgin Media por descuidar a gente vulnerable en migración digital

Ofcom señaló en un comunicado que la compañía descuidó su deber de ofrecer "apoyo y protección adecuada" a las personas con necesidades especiales, al dejarlas sin acceso a su sistema de ayuda de emergencia mientras trasladaba los servicios de las antiguas líneas telefónicas de cobre a las nuevas digitales.

La investigación, abierta tras la notificación de Virgin Media de varios incidentes graves en noviembre y diciembre de 2023, detectó "fallos sistémicos" en el programa de migración entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.

Según el regulador, Virgin Media "no identificó ni registró correctamente" a los usuarios con alarmas de teleasistencia, lo que dejó "lagunas significativas en el proceso de cribado" y privó a los afectados del apoyo necesario.

Ofcom decidió multar a la empresa al concluir que incumplió sus propias políticas y las normas de protección al consumidor, si bien aplicó un descuento del 30 % tras la admisión de responsabilidad y su cooperación.

Virgin Media pausó las migraciones en diciembre de 2023 y, desde entonces, ha introducido nuevas salvaguardas, entre ellas revisiones manuales de historiales, una campaña de contacto a 42.991 clientes de teleasistencia y un protocolo con autoridades locales para gestionar casos no respondidos.