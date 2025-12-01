Nasralla, segundo en el conteo inicial en Honduras, "optimista" ante el resultado final

En una conferencia, acompañado por su esposa y diputada Iroska Elvir así como de miembros de su equipo, Nasralla dijo sentirse “muy optimista” toda vez que aseguró que la ventaja actual de su rival se revertirá cuando se incorporen nuevas actas.

“Yo estoy muy optimista: en las próximas horas, cuando empiecen a entrar esas actas de esos lugares (donde ganamos), ese uno por ciento que tiene adelante a (Nasry) Tito Asfura va a cambiar”, afirmó.

Según los primeros cómputos del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura suma 530.073 votos (40,61%), frente a 506.316 (38,79%) de Nasralla, una diferencia de 23.757 sufragios que el candidato liberal calificó de “prácticamente nada”.

Nasralla sostuvo que, con los votos pendientes de al menos siete departamentos donde -según sus conteos- se impuso, la ventaja se revertirá.

Afirmó que sus resultados internos lo colocan cinco puntos por encima de Asfura y estimó que podría derrotarlo por una diferencia de alrededor de 200.000 votos.

El aspirante pidió al personal de las mesas receptoras custodiar las papeletas, especialmente las correspondientes a las diputaciones, y advirtió del riesgo de que el gobernante Partido Nacional y Libertad y Refundación (Libre, izquierda) pacten acuerdos que permitan mantener “prácticas de corrupción” en el Parlamento hondureño.

Además, hizo un llamado a sus militantes y equipo de campaña tanto a mantener la calma como a esperar la llegada de las actas pendientes. Nasralla acusó al partido Libre de “manipular” los resultados preliminares y sostuvo que algunos aspirantes mantienen deudas con el Estado, por lo que, afirmó, desearían que el próximo mandatario no tenga “las manos limpias”.

Con el 41,28% escrutado, el recuento sigue similar: Asfura (561.382 votos o el 40,56%) y Nasralla (538.420 o el 38,90 %).

Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), se mantiene en un alejado tercer puesto con 270.509 votos o el 19,54%.

Más de seis millones de hondureños estaban habilitados el domingo para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales, y según los datos iniciales acudieron a votar más de 2,8 millones de personas.

El escrutinio continuará en las próximas horas y el CNE señaló que los resultados definitivos dependerán de la transmisión completa de las actas, un proceso que los hondureños podrán seguir en el sistema electrónico del organismo electoral.