Netanyahu pide cancelar audiencia prevista para martes en su juicio por corrupción

Tras recibir la petición por parte de su abogado, Amit Hadad, la Fiscalía General anunció que acuerda cancelar la del martes, con la condición que se extienda la que tiene prevista el miércoles.

Este nuevo movimiento de Netanyahu llega después de que ayer, domingo, solicitara formalmente al presidente israelí, Isaac Herzog, que lo indulte de este juicio por corrupción, una decisión que ha indignado a la oposición y a parte de la sociedad israelí.

Para el mandatario este juicio "está desgarrando desde dentro y avivando las divisiones" dentro de la sociedad israelí, y por eso considera que darlo por acabado "contribuirá en gran medida a apaciguar las llamas y promover la gran reconciliación", según dijo ayer.

El líder israelí está siendo juzgado por el ‘caso 1.000’, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el ‘caso 2.000’, en el que supuestamente benefició al editor jefe y copropietario del medio Yedioth Ahronoth, Arnon "Noni" Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

Además, se le juzga por, en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017), haber incurrido supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.

Netanyahu es el primer ministro en funciones en la historia de Israel que declara como acusado en un juicio penal, ya que en casos previos, sus antecesores renunciaron antes de afrontar procesos judiciales.