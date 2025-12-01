Netanyahu y Trump hablan después de que el estadounidense le instara a "diálogo" con Siria

"En su conversación, ambos líderes destacaron la importancia y el compromiso con el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza, y abordaron la ampliación de los acuerdos de paz", informó la oficina de Netanyahu en un comunicado sobre la llamada con Trump.

Además, se añade que el político republicano ha invitado al líder israelí a Washington para mantener una reunión en la Casa Blanca próximamente.

Sin embargo, apenas unos minutos antes, Trump había utilizado su red Truth Social para afirmar que Israel debería mantener una relación diplomática con Siria y abstenerse de acciones que puedan obstaculizar el desarrollo de su país vecino.

"Es fundamental que Israel mantenga un diálogo firme y de verdad con Siria y que no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero", escribió Trump.

En la publicación de Trump, más extensa, asegura que está "muy satisfecho con los resultados obtenidos, gracias al trabajo duro y la determinación en Siria", país que la próxima semana celebra su primer aniversario tras la caída del régimen de Bachar al Asad.

"Estamos haciendo todo lo posible para que el Gobierno sirio siga cumpliendo con su propósito, que es sustancial, para construir un país auténtico y próspero", continúa el mensaje publicado por Trump.

Las palabras del político republicano llegan después de que fuerzas israelíes acometieran el viernes una incursión en la localidad de Beit Jinn, a 40 kilómetros de Damasco, con decenas de heridos, cuyo balance de víctimas mortales se elevó a 13 personas.

Se trató de uno de los mayores ataques del Ejército de Israel en Siria desde la caída de Bachar al Asad, escalando la tensión de un conflicto que miembros del Ejecutivo de Netanyahu ya han calificado como "un nuevo frente de guerra".

El ministro de la Diáspora y la Lucha contra el antisemitismo de Israel, Amichai Chikli, expresó este domingo en la red social X que Siria se convertirá "en una importante zona guerra" para su país, añadiendo que "la Damasco de 2025 es la Gaza de 2008".

Trump, que ordenó el levantamiento de sanciones contra Siria en mayo, también dedicó halagos al presidente sirio, Ahmed Al Sharaa, en su publicación de hoy.

A principios de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU ya aprobó una resolución de EE.UU. para levantar sanciones contra Al Sharaa, días antes de su visita a la Casa Blanca.

Y es que Ahmed al Sharaa también fue fundador de la filial siria de Al Qaeda (ya desaparecida) y por él, hasta hace apenas unos meses, Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcionara información sobre su paradero.

Tras la caída de Bachar al Asad hace casi un año, Israel se lanzó a ocupar tanto el lado sirio del Monte Hermón como la zona desmilitarizada entre ambos países, que se encuentra en territorio sirio, esgrimiendo motivos de autodefensa ante posibles amenazas.