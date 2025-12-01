Olade oficializa su cambio de nombre a Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía

El cambio se consolidó después de que los veintisiete Estados que la conforman culminaran sus respectivos procesos internos de aprobación y ratificación requeridos para oficializar la modificación del nombre, inicialmente establecido en el Convenio de Lima de 1973.

Este proceso se inició en 2007, cuando en la Reunión de Ministros se aprobó la propuesta de modificación para visibilizar la presencia de los países de la subregión caribeña.

Con la ratificación de Haití en octubre del presente año, se completó oficialmente y se hizo efectivo el cambio de nombre.

El Secretario Ejecutivo, Andrés Rebolledo, señaló que "diez países miembros de Olacde pertenecen a la región del Caribe, por lo que el cambio de denominación refuerza la vocación integradora de la Organización y refleja la realidad de un espacio energético regional diverso".

Asimismo, destacó que la modificación del nombre constituye un hito para la identidad institucional y para la proyección internacional de la Organización.

El cambio, según informó Olacde, no alterará las funciones de la institución, que seguirá desempeñando su rol como organismo técnico-político en materia de energía.

La Olacde, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.

Esta organización está integrada por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.