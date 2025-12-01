Perú brinda tratamiento antirretroviral a 100.000 personas con VIH y fortalece prevención

Con ocasión del Día Mundial de Lucha contra el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el ministerio peruano señaló que se han realizado 192.627 tamizajes en poblaciones clave, entre las cuales figuran 125.844 hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 17.136 mujeres transgénero (MT), y 49.647 trabajadoras sexuales femeninas (TSF).

"En el Día Mundial de Lucha contra el SIDA es una oportunidad para reflexionar sobre los avances y retos del país y sensibilizar y concientizar (concienciar) a la población sobre la importancia de la prevención y el acceso temprano a las pruebas y el tratamiento", declaró el director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de VIH, ETS y Hepatitis (DPVIH), Carlos Benites.

Añadió que el Ministerio de Salud implementa políticas públicas e intervenciones basadas en evidencia para fortalecer la respuesta sanitaria a nivel nacional, con énfasis en la reducción de la transmisión, las complicaciones y la mortalidad relacionada al SIDA.

Entre los avances aplicados en Perú se encuentra la prevención combinada del VIH, que incluye el paquete de información, uso de preservativos y la profilaxis preexposición (PrEP), que se trata de una pastilla con dos antirretrovirales que reduce el riesgo de adquirir el VIH en las poblaciones con alto riesgo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todos estos servicios se ofrecen de manera gratuita en los establecimientos de salud del país, precisó la fuente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se ha descentralizado el tratamiento antirretroviral (TAR) al primer nivel de atención con 428 establecimientos que lo brindan de manera gratuita, y el monitoreo virológico con 107 equipos de biología molecular de baja complejidad en todo el territorio, permitiendo la cuantificación con carga viral de las personas con VIH.

No obstante, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, aunque más del 80 % de las personas identifica las formas de prevención del VIH, solo el 20 % ha utilizado el condón en los últimos 12 meses.