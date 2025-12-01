Petro desafía a Trump y ordena "restablecer el servicio aéreo civil" con Venezuela

"EEUU no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo. Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos no de barbarie", expresó Petro en X.

El sábado pasado, Trump dijo en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad", en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas y el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Sin embargo, por el momento, las aerolíneas colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines y la Boliviana de Aviación, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en Venezuela.

Todo esto ocurre luego de que el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instara a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Por esa razón, cinco días después, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, decisión que afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.

En ese sentido, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia señaló hoy en un comunicado que el espacio aéreo venezolano "permanece plenamente abierto y operativo, sin restricciones que afecten la navegación aérea civil".

"En las últimas horas se han conocido pronunciamientos emitidos por un tercer Estado que no posee injerencia ni competencia soberana sobre el espacio aéreo venezolano, haciendo afirmaciones que no han sido coordinadas con la autoridad aeronáutica de este país. Este tipo de declaraciones, que están ajenas al marco normativo internacional, carecen de validez operativa y generan confusión en el sistema de aviación civil", agregó la información.

Este lunes, las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa anunciaron cambios en sus operaciones en Venezuela. Iberia suspendió vuelos hasta el 31 de diciembre y Air Europa hasta el 12, ambas aduciendo razones de seguridad, mientras que Latam Colombia paralizó "hasta nuevo aviso" sus vuelos tras la suspensión de su permiso de operación por parte del INAC.

Esta no es la primera vez que Petro se manifiesta frente a la advertencia de Trump, pues el domingo le preguntó bajo qué norma del derecho internacional considera cerrado el espacio aéreo venezolano y dijo que la opinión del mandatario estadounidense va en contra de la soberanía nacional del país suramericano.

Por eso Petro solicitó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar a una reunión por el cierre "completamente ilegal" del espacio aéreo venezolano y señaló que "ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país".

La tensión reina desde agosto pasado entre Washington y Caracas por la decisión de Trump de ordenar un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, una operación que el país petrolero ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de Gobierno.