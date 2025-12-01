Piden al papa León XIV su "intercesión" por un cubano preso en huelga de hambre

"Clamamos, humildemente, por su acompañamiento espiritual y humana intercesión ante el peligro real de muerte que enfrenta hoy un hijo de Cuba", escriben los firmantes, entre quienes se encuentran la intelectual Alina López, la artista Tania Bruguera, la activista Carolina Barrero, el opositor Dagoberto Valdéz y los cineastas Juan Pin Vilar y Fernando Pérez.

La misiva, a la que ha tenido acceso EFE, pide a la iglesia católica que solicite al Estado cubano la concesión de una "licencia extrapenal" que, atendiendo al "deterioro extremo de su salud", permita a García salir de prisión.

García lleva recluido desde hace más de cuatro años. Fue condenado a 15 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla.

Organizaciones como Prisoners Defenders, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y Cubalex lo han designado preso político. Amnistía Internacional mostró recientemente la preocupación por su caso y pidió a las autoridades cubanas el respeto pleno a los derechos humanos.

La carta pide que "la Santa Sede pueda ejercer un papel de mediación· con el gobierno cubano y actúe "como mediadora en favor de la vida de Yosvany".

Los firmantes, entre los que están los familiares más cercanos del preso, dan también cuenta de la "fragilidad física" en que se encuentra actualmente García, que tras su prolongada huelga de hambre se encuentra "ante un riesgo extremo de fallecer o de padecer secuelas irreversibles, incluso si sobreviviera".

"Su salud se ha deteriorado gravemente como consecuencia de su encarcelamiento y de varias huelgas de hambre emprendidas, que son su último y desesperado recurso de dignidad frente a la injusticia de esta situación", explican.

Suscriben también la carta el dramaturgo Yunior García Aguilera, los periodistas en el exilio Luz Escobar y José Luis Tan Estrada, el intelectual Jorge Fernández Era, la académica Jenny Pantoja, el director de cine Carlos Lechuga, la periodista independiente Camila Acosta y la activista Anamely Ramos.