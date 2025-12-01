Piden retirar la beca para autores latinoamericanos anunciada por el alcalde de Barcelona

Collboni dijo ayer domingo que con la nueva beca 'Narrar Barcelona', dotada con 80.000 euros, el Ayuntamiento busca "fortalecer el vínculo histórico, cultural y lingüístico entre la ciudad y los autores latinoamericanos y del Caribe".

Sin embargo, la AELC mostró su "preocupación" por esta iniciativa al entender que si "excluye" a los autores catalanes se "agrava" la "situación actual de precariedad profesional" de los escritores en esa lengua, según indica en un comunicado este lunes.

Además, la entidad destaca que cualquier convocatoria que "menosprecie" las lenguas indígenas de América del Sur y Mesoamérica y, "obviamente", el catalán "no hará sino insistir en los procesos de minorización que sufren estas lenguas".

Por ello, y porque se trata de "una medida unilateral", la AELC pide la retirada de la convocatoria y que su dotación se dedique "íntegramente" a la "creación en lengua catalana, una lengua que no cuenta con más instituciones que las catalanas para garantizar su fomento, difusión y continuidad".

Según lo anunciado por Collboni ayer, el nuevo proyecto, impulsado con la colaboración de la Casa Amèrica Catalunya, permitirá a "un autor o autora con una trayectoria ya consolidada en el continente americano vivir durante tres meses en Barcelona para producir una obra inédita inspirada en su experiencia en la ciudad".

'Narrar Barcelona' se convocará anualmente y el primer llamamiento se hará público a partir del próximo mes de enero, explicó el alcalde de Barcelona, invitada de honor en la FIL de Guadalajara, que se celebra entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre y es la mayor reunión del mundo editorial en español.