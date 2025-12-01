¿Qué ver esta semana?: Los 5 continentes en el Louvre o lo nuevo de Joachim Trier en cines

Ambas citas sin olvidar el inicio en Miami (EE.UU.) de la semana del arte, uno de los encuentros internacionales más importantes del año para galeristas y artistas de todo el mundo.

En medio de la crisis de reputación provocada por el robo que sufrió el pasado 19 de octubre en una de sus salas, en el que sustrajeron joyas de un valor patrimonial incalculable que aún no han sido recuperadas, el Museo del Louvre abre a partir de este miércoles la galería 'Des cinqs continents', que agrupa obras de África, América, Asia, Europa y Oceanía.

El nuevo espacio del Louvre sustituye al anterior 'Pavillon des Session' y nace con el objetivo de proponer a los visitantes un diálogo entre las culturas del mundo, más allá de las fronteras y las épocas, a través de una selección de objetos procedentes de colecciones propias y de otros museos franceses, como el Quai Branly-Jacques Chirac y o el Museo Nacional de Artes Asiáticas Guimet.

El viernes 5 llegará a las salas de cine de todo el mundo 'Sentimental value', la esperada película noruega dirigida por Joachim Trier ('The worst person in the world'), ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, que representará al país europeo en la carrera al Oscar.

Trier repite en este cinta con la actriz Renate Reinsve, a la que se unen en el reparto Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith, para contar la historia de una familia que intenta superar sus heridas del pasado y encontrar un camino hacia la reconciliciación, con una casa como casi único escenario.

Desde este lunes y hasta el 7 de diciembre, Miami se convertirá en el epicentro del arte mundial contemporáneo con eventos como Art Basel, con las galerías más destacadas del mundo, o Pinta Miami, centrado en el espacio iberoamericano.

Más de 20 importantes ferias, alrededor de 1.200 galerías y miles de artistas se darán cita en la Miami Art Week, considerada como la mayor celebración mundial del arte y la cultura que atrae a un público internacional de coleccionistas, curadores, líderes culturales y amantes del arte, junto con la vibrante convergencia de moda, música, performance y diseño que define al sur de Florida.

Y para los nostálgicos de las películas del Oeste, Netflix estrenará el próximo jueves 'The abandons', una nueva serie estadounidense de acción y drama 'western' creada por el guionista, director, productor y actor Kurt Sutter ('Sons of Anarchy').

La producción se centra en la historia de dos familias de distinta clase social, encabezadas por sus matriarcas -Lena Headey y Gillian Anderson-, que luchan por la supremacía en una tierra sin ley. Este trepidante 'western', ambientado en 1854, evoca la lucha estadounidense entre ricos y pobres, en un lugar fuera del alcance de la justicia.