Reino Unido tiene paralizadas las importaciones de porcino español desde el viernes

Según explicaron a EFE fuentes oficiales españolas, la prohibición afecta tanto a productos frescos como procesados (incluidos los embutidos).

La medida fue adoptada por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA, siglas en inglés) nada más ser notificado por las autoridades españolas sobre la aparición de esos casos.

En 2024, el sector porcino español exportó al Reino Unido por valor de 160 millones de euros, una cantidad relativamente pequeña con respecto al total de productos agroalimentarios españoles vendidos al Reino Unido, que ese año sumaron 5.128 millones de euros.

En este momento, los esfuerzos españoles se centran en convencer al Reino Unido para que aplique la "regionalización" de la medida, es decir, que limite su alcance a un radio provincial (o a un número de kilómetros) a partir de la zona donde aparecieron los jabalíes afectados por la peste.

Esta regionalización está contemplada en el acuerdo vigente entre el Reino Unido y la Unión Europea y ya otros países como China -uno de los mayores importadores de porcino español- la han aplicado en este caso, pero no así Japón, explicaron.