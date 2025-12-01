Rusia conquistó este noviembre en Ucrania casi el doble de territorio que el mes anterior

El Ejército ruso había conquistado en septiembre 259 kilómetros cuadrados, mientras que en agosto se hizo con 464 kilómetros cuadrados de territorio adicional, siempre de acuerdo con esta plataforma.
Según DeepState, el 40 % del territorio tomado por Rusia en noviembre se encuentra en el frente de Guliaipole de la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, donde las fuerzas rusas han tomado una quincena de localidades en las últimas semanas.
En el frente de Pokrovsk-Mirnograd, en la región oriental de Donetsk, los rusos tomaron en noviembre 56 kilómetros cuadrados.