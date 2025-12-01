Rusia derriban 32 drones ucranianos sobre once de sus regiones y el mar de Azov

"Durante la pasada noche, entre las 23:30 del 30 de noviembre y las 07:00 (GMT+3) de 1 de diciembre los medios de defensa antiaérea interceptaron 32 drones de ala fija ucranianos", afirma el parte castrense publicado en Telegram.

Según Defensa, el ataque de anoche no se concentró en ninguna región en especial y abarcó una amplia geografía de la parte europea de Rusia.

Mientras, Moscú espera la llegada de Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca, quien se reunirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, para avanzar en la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El viaje de Witkoff fue anunciado la semana pasada por el propio mandatario estadounidense, que insinuó que su yerno y asesor Jared Kushner, podría formar parte de la delegación negociadora.

La visita a Moscú del enviado especial, un amigo cercano de Trump, se produce después de que una delegación de funcionarios ucranianos sostuviera un encuentro este domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Florida, al que Witkoff asistió.