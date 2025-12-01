Rusia introduce exención de visados para turistas y empresarios chinos

"Se establece que hasta el 14 de septiembre de 2026, teniendo en cuenta la medida de reciprocidad, los ciudadanos de la República Popular de China tienen derecho a entrar en Rusia y permanecer en ella durante un máximo de 30 días por motivos de negocio o turismo (...)", reza la orden presidencial publicada hoy en el boletín oficial.

La exención de visado también afecta a aquellos ciudadanos chinos que viajan para asistir a eventos científicos, culturales, económicos o deportivos.

Quedan fuera, sin embargo, los nacionales que crucen la frontera por trabajo, estudio o residencia, ni tampoco tiene efecto para el transporte internacional por carretera, así como conductores, transportistas o traductores que acompañen a dichos vehículos.

Hace dos semanas, el Kremlin prometió una exención de visados para los turistas chinos como medida similar a la adoptada recientemente por el país asiático.

Las autoridades chinas introdujeron la exención de visados para los ciudadanos rusos el 15 de septiembre de este año.

Según la industria turística rusa, el flujo de los turistas chinos al país puede aumentar un 25 % con la entrada en vigor de la exención de visados.

Actualmente, entre las ciudades de Rusia y China operan unos 150 vuelos por semana.