Sacerdote nicaragüense exiliado celebra que Honduras se libere del "comunismo-socialismo"

Los derechistas Nasry Asfura y Salvador Nasralla encabezan este lunes la carrera para suceder a la presidenta de izquierda Xiomara Castro en Honduras, mientras la oficialista Rixi Moncada cae al tercer puesto, en un pulso marcado por el llamado del presidente de EE.UU., Donald Trump, para apoyar a Asfura frente a los "comunistas" y sus aliados.

"Hoy somos testigos de un momento histórico y es el retroceso del socialismo-comunismo en nuestra América Latina. Una ideología que, en muchos países, ha sembrado división, atropellos a la libertad, crisis económicas y profundas heridas sociales", anotó el sacerdote, quien se encuentra exiliado en Chicago, Estados Unidos, a través de su cuenta de la red social Facebook.

En su escrito, titulado "Un nuevo amanecer para América Latina, otro país se libera del comunismo-socialismo", el religioso destacó que Honduras, con una participación masiva y ejemplar, ha dado una contundente lección de civismo y de democracia, "demostrando que cuando un pueblo se une, nada puede detener su deseo de libertad".

"Este gesto cívico debe inspirar a toda la región, especialmente a Nicaragua, país hermano que anhela, merece y necesita un futuro distinto", apuntó el sacerdote, muy crítico con los esposos y copresidentes de su país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Lo sucedido en Honduras es un recordatorio poderoso de que ningún pueblo está condenado a la opresión; siempre existe un camino de luz cuando la ciudadanía se levanta unida y decide cambiar su destino", continuó el religioso, que se marchó al exilio hace tres años alegando razones de seguridad.

Abogó para que "este nuevo amanecer sea una señal para América Latina y para el mundo", porque "los pueblos que creen en Dios, en la libertad, en la dignidad humana y en sus valores fundamentales, siempre encontrarán la fuerza para renacer".

"¡Qué la esperanza siga avanzando!. ¡Qué la libertad siga despertando!. Y que nuestros pueblos sigan dando pasos firmes hacia un futuro de paz, justicia y verdadera democracia", añadió.

El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, con el 40 % de los votos, encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales celebradas ayer en Honduras, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,78 %, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), se mantiene relegada al tercer lugar con 19,18 %.