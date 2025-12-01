Se inscriben 43 personas, entre ellas seis mujeres, para dirigir Fiscalía General mexicana

De las seis mujeres postulantes, cinco integrarán la preselección final, entre las que destaca Ernestina Godoy, quien desde el pasado viernes dirige de manera interina la FGR a la espera de que se oficialice el sucesor definitivo.

En la convocatoria, que finalizó en la víspera, pudieron participar todos los mexicanos que cumplieran una serie de requisitos, como tener 35 años o más, no haber sido condenado por un delito doloso o contar con un título de licenciado en Derecho con al menos una antigüedad de diez años.

Aparte de la actual fiscal provisional, antigua consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobresalen nombres como el de Ricardo Peralta, exadministrador general de Aduanas, o el de Hamlet García, diputado federal hasta el año pasado por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El siguiente paso para la confirmación definitiva del titular de la FGR es que, del total de candidatos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado seleccione diez perfiles -cinco hombres y cinco mujeres- para ser votados en el Pleno de la Cámara alta, según explicó la semana pasada el presidente de esta célula legislativa, Adán Augusto López Hernández.

Posteriormente, estos currículums serán enviados a Sheinbaum, para que "ella a su vez, en tiempo y forma, nos envíe una terna" de finalistas, de la cual el Senado elegirá al próximo máximo responsable de la Fiscalía General de la República, añadió López Hernández.

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028, si bien renunció el pasado jueves para ocupar un puesto como representante de México en un "país amigo", sin especificar cuál.

La propia Sheinbaum confirmó la pasada semana, en una conferencia de prensa diaria, que le ofreció a Gertz Manero un cargo diplomático, a la vez que precisó que todavía no podía develar en cuál país ejercerá, dado que todavía tienen que realizarse los "procesos formales" para su confirmación.