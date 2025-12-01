Trabajadores de Nueva York exigen elevar a 30 dólares el salario mínimo de los camareros

El vicegobernador demócrata del estado de Nueva York y candidato a gobernador en 2026, Antonio Delgado, aseguró a EFE durante el evento que "el salario mínimo actual en Nueva York es un salario de pobreza".

Los salarios mínimos de la camareros neoyorquinos crecieron de 16,5 dólares a 17 dólares recientemente. Sin embargo, el grupo One Fair Wage reclama que se apruebe la subida hasta los 30.

"Para una persona sola, sin hijos, el coste básico de vida es de unos 27,5 dólares, por lo que ganar 16 o 17 dólares no es suficiente", dijo.

Delgado, de ascendencia latina, expresó que "estos salarios de pobreza afectan de manera desproporcionada a la comunidad inmigrante latina, ya que muchos trabajan en la industria de los restaurantes".

"Necesitamos llegar a 30 dólares para el año 2030. La mitad de las personas en el estado de Nueva York no ganan más de 30 dólares. Eso es mucha gente de todas las razas y orígenes", añadió.

Los líderes del comité 'Make America Affordable Now' resaltaron que el salario de 30 dólares la hora "no es suficiente", y que los camareros deberían cobrar entre 40 y 45 dólares la hora para poder hacer frente a gastos principales como el alojamiento, la comida y, en muchas ocasiones, mandar un poco de dinero sobrante a sus familias en su país de origen.

Por otro lado, desde One Fair Wage aseguran que en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) los trabajadores de hospitalidad cobrarán 30 dólares el próximo verano durante los Juegos Olímpicos, lo que "indica que en Nueva York no nos podemos quedar atrás", comentan.