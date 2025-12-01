Trump promete publicar el resultado de su resonancia y dice no saber qué le examinaron

"Si quieren que se publiquen los resultados, lo haré", dijo el líder republicano el domingo en su viaje de vuelta a Washington desde Florida.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien fuera 'número dos' de la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris (2021-2025) en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, había cuestionado ese mismo día la capacidad mental de Trump y había señalado que su salud se había debilitado.

Trump señaló en respuesta que difundirá las conclusiones de su prueba y detalló que aunque no tenía "ni idea" de qué le revisaron, no fue la cabeza.

"No tengo ni idea, solo fue una resonancia magnética. No fue el cerebro, porque hice un test cognitivo y lo aprobé con nota. Tuve una nota perfecta que tú serías incapaz de tener", le dijo a un reportero a bordo del avión Air Force One.

Trump cumplió 79 años el pasado junio y su estado de salud se ha visto en el punto de mira este año después de que aparecieran, entre otras señales de posible alerta, fotos con moratones en la mano.

El pasado febrero la Casa Blanca atribuyó esas marcas a los constantes apretones de manos del mandatario y cuando en junio publicó el resultado de un chequeo médico al que se le había sometido aseguró que padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas de la tercera edad, pero que goza de "excelente salud".

El 27 de octubre el propio Trump informó de que le habían hecho una resonancia magnética durante un examen médico que calificó de rutinario y que le habían realizado semanas antes, y ya entonces tampoco detalló el motivo de la prueba y solo dijo que había sido "perfecta".