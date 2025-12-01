Tusk apremia a Merz a pagar ayudas humanitarias a víctimas polacas de la II Guerra Mundial

"Cuando hablé con el anterior canciller, Olaf Scholz, hace dos años, se trataba de 60.000 personas. Ahora quedan 50.000. Tenéis que daros prisa", dijo en una rueda de prensa en Berlín junto con Merz.

"Si el año próximo no hay una decisión de parte de Alemania, Polonia destinará ayudas a ese grupo con fondos propios", añadió.

La ayuda directa a las víctimas es uno de los temas pendientes en el marco de la voluntad de los dos países de seguir cultivando la memoria histórica con iniciativas como la construcción en Berlín de un momento a las víctimas polacas del nazismo o la devolución de bienes culturales robados.

"Es verdad que la agenda germano-polaca debe apuntar hacia el futuro pero no podemos olvidar la historia", dijo Merz, después de se firmara un acuerdo sobre la devolución a Polonia de 73 documentos que Tusk dijo que para él, como historiador, constituyen un tesoro.

En una declaración conjunta de los dos Gobiernos se constata también que la memoria histórica sigue siendo un aspecto clave de las relaciones bilaterales 80 años después del final de la guerra.

Dentro de esa convicción se enmarca el plan de construir un monumento a las víctimas polacas que deberá estar situado en una esquina del Tiergarten, un céntrico parque de la capital alemana, no lejos de donde está el Monumento Central a las Víctimas del Holocausto.

En 2026 se realizará un concurso en el que un jurado formado por polacos y alemanes deberán escoger un proyecto concreto.

Por otra parte, Alemania, según la declaración, estudiará nuevas ayudas humanitarias a víctimas directas de la guerra.

La conservación de la memoria histórica también implica la devolución de bienes culturales robados durante la guerra.

En ese contexto, Merz entregó 73 documentos que habían sido robados del archivo central histórico de Varsovia por los nazis y una cabeza del apóstol Santiago que formaba parte de una escultura procedente de un castillo polaco.

Polonia, según la declaración, celebra la iniciativa y considera que abre el camino a futuras restituciones de bienes culturales.

Sin embargo, hay un punto en que las diferencias entre los dos países persisten y es el tema de las reparaciones de guerra que Polonia reclama y Alemania considera ya resuelto desde los años 50 del siglo pasado.

"La posición del Gobierno alemán, y de todos los Gobiernos anteriores, es clara. El tema de las reparaciones está resuelto desde hace mucho política y jurídicamente. No pasa lo mismo con la memoria que nunca puede darse por superada", aseguró Merz al ser preguntado al respecto..

Tusk, en cambio, dijo que Polonia sigue creyendo que no ha recibido reparaciones justas y que las decisiones que se tomaron al respecto en los años 50 del siglo pasado se adoptaron sin contar con los polacos.

La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939 con el ataque de la Alemania nazi a Polonia, al que siguió la invasión de todo el país con numerosos asesinatos de civiles. La cifra oscila entre 500.000 y 1,4 millones de polacos asesinados, de acuerdo con diferentes fuentes, según un artículo publicado por la Fundación Konrad Adenauer en su página web.