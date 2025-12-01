UE exige protección a CPI ante ciberataques y sanciones y pide ejecutar órdenes de arresto

En una intervención ante la Asamblea de Estados Parte en La Haya, Elsebeth Sondergaard Krone, viceministra de Exteriores de Dinamarca, explicó, en nombre de la UE y de otros países alineados como Noruega, Georgia, Moldavia y Ucrania, que la CPI es “una piedra angular de la lucha internacional contra la impunidad” y que debe ser defendida “frente a amenazas y sanciones dirigidas contra la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella”.

La UE, que confirmó estar en contacto directo con los jueces y fiscales afectados por las sanciones estadounidenses buscando “medidas concretas” para reforzar a la CPI, expresó su preocupación por el aumento de ciberataques y sanciones que, según admitió, afectan al funcionamiento de la Corte y reducen su capacidad para impartir justicia.

Además, subrayó que la Corte debe poder llevar a cabo “investigaciones independientes y procedimientos judiciales imparciales en todas las situaciones” y pidió “redoblar esfuerzos” para desarrollar nuevas vías de apoyo operativo y diplomático, recordando que la falta de cooperación puede obstaculizar la labor de la CPI.

La UE destacó también los avances judiciales del tribunal en el último año, pese a estar en un contexto “especialmente complejo”, y reclamó a los países miembros proporcionar a la CPI los recursos financieros necesarios para hacer frente al aumento de trabajo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, aseguró estar lista para contribuir con subvenciones y asistencia adicional para garantizar la eficacia del tribunal, al mismo tiempo que instó a fortalecer las capacidades nacionales para juzgar crímenes internacionales, en línea con el principio de complementariedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La justicia debe llegar a todas las víctimas y nadie, sea quien sea, esté donde esté, debe quedar libre de rendir cuentas”, concluyó la funcionaria danesa, en nombre de la UE.

También pidió implementar las recomendaciones de los expertos independientes sobre contratación, representación geográfica, igualdad de género y cultura laboral, y recalcó que debe existir “tolerancia cero” ante cualquier conducta inadecuada dentro de la institución, “independientemente del rango”.

En el plano político, la UE felicitó a Ucrania por convertirse este año en el Estado Parte número 125 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, y lamentó los anuncios de retirada realizados por algunos países, como Hungría, a los que animó a dialogar con la Corte.