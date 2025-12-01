Una exposición muestra a la bisabuela de Felipe VI como una reina adelantada a su tiempo

Victoria Eugenia de Battenberg (Balmoral, 1887-Lausana, 1969), nieta de la reina Victoria de Inglaterra, pisó por primera vez España pocos meses antes de celebrar su enlace con el rey Alfonso XIII en mayo de 1906, el mismo día en el que la pareja sufrió un atentado del que salieron ilesos.

Aunque el matrimonio terminó en separación -física- tras la llegada de la Segunda República a España, la pareja se casó "por amor", señalaron este lunes las conservadoras de Patrimonio Nacional y comisarias de la exposición, Arantxa Domingo y Reyes Utrera.

Se trata de la primera muestra monográfica dedicada a esta mujer adelantada a su tiempo, lectora incansable, acostumbrada a practicar deporte y fumadora, que emprendió además una labor institucional en favor de los más necesitados que fortaleció el sistema sanitario español.

Desde su infancia en Balmoral hasta su llegada a España y las dificultades que encontró en el país (donde tuvo que abandonar el anglicanismo para convertirse al catolicismo y fue señalada por la enfermedad de sus hijos, la hemofilia), la exposición describe en ocho relatos diferentes la vida de Ena, como era conocida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se podrá visitar desde este martes -cuando será inaugurada por los reyes Felipe VI y Letizia- hasta el 5 de abril de 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una fuerte base documental, con cartas y postales de Victoria Eugenia a Alfonso XIII, revistas y periódicos de la época e incluso los cuadernos de ejercicios de sus hijos, que guardó cuidadosamente, forman parte del recorrido, compuesto por alrededor de 350 piezas.

Un gramófono y un piano demuestran su afición a la música y distintas piezas de vestuario su gusto por la moda; y también están presentes álbumes de fotografías y libros de su biblioteca en español, francés e inglés.

Acompañan a sus efectos personales cuadros de la reina hechos por pintores de la época, como el español Joaquín Sorolla o el húngaro Philip Alexius László de Lombos, y cierra la exposición una fotografía de Victoria Eugenia con el futuro rey Felipe VI en brazos durante su bautizo.

A pesar de las infidelidades de Alfonso XIII, siempre se mantuvo leal a él y a la Corona española. Según indican las comisarias, fue también una "madre comprometida" de sus seis hijos: Alfonso, Jaime, Beatriz, Cristina, Juan (padre del rey Juan Carlos I) y Gonzalo (y dio a luz a otro niño que nació muerto).

Alfonso XIII se exilió con su familia en 1931 tras la victoria electoral de aquel año de los partidos republicanos en las grandes ciudades del país. La monarquía se restauró en 1975 con la proclamación de Juan Carlos I a la muerte del dictador Francisco Franco.