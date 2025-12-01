Una ONG tunecina denuncia el aumento de crisis respiratorias por gases tóxicos en Gabes

Según la organización, el dato fue dado a conocer por un joven de la localidad que, desde hace varios meses, se dedicó a documentar los daños provocados por las factorías del complejo, por lo que fue detenido hoy por las autoridades locales, que lo pusieron en libertad horas después.

Uno de los vídeos publicados por el joven en redes sociales muestra a varios estudiantes afectados, a bordo de vehículos de Protección Civil, en los que fueron atendidos o trasladados a diversos centros sanitarios para recibir atención.

Los padres de los alumnos exigieron responsabilidades y mostraron su preocupación por la "falta de acción por parte de las autoridades ante los repetidos casos de asfixia", pese a los reclamos de más de medio centenar de organizaciones y activistas del país, que insisten en que el complejo químico debe ser clausurado, para evitar más daños sanitarios y medioambientales.

Se espera que el Tribunal de Primera Instancia de la localidad emita este jueves el veredicto -aplazado en tres ocasiones- sobre el cese de la producción en las factorías, a la espera de su desmantelamiento definitivo, como reclaman los habitantes de la región.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si el veredicto resulta favorable a la acusación, respaldada por la petición popular, las factorías deberán paralizar sus labores de inmediato, a la espera de una resolución final para el cierre total del complejo, dedicado, fundamentalmente a la industria del fosfato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los reclamos, recurrentes desde hace más de una década, se intensificaron en los últimos meses, con manifestaciones multitudinarias en la localidad y una huelga general llevada a cabo el pasado 21 de octubre en la región.

Por el momento, el Gobierno no ha planteado públicamente la posibilidad de desmantelar las instalaciones, sino que propuso reactivar seis proyectos por valor de 200 millones de dinares (59 millones de euros) para poner fin a las emisiones de gases tóxicos y que las factorías continúen la producción.

El Consejo Regional de Médicos de Gabes, que calificó de "inaceptable" la continuidad de las actividades en las fábricas, alertó de los "catastróficos y graves efectos para la salud" y los daños "evidentes" causados "a lo largo de sucesivas décadas" y acentuados desde el pasado septiembre.

El planteamiento del gremio sanitario contó con el respaldo de más de medio centenar de organizaciones y asociaciones de todo el país, así como de sindicatos y empresas de la zona afectada.