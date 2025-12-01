Víctimas portuguesas de abusos en la Iglesia expresan indignación por proceso reparatorio

"En cada nueva etapa, se hace más evidente un patrón de opacidad, lentitud y falta de respeto hacia las personas que han sufrido abusos, lo que contradice frontalmente los principios de verdad, transparencia y responsabilidad que la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) dice defender", indica un comunicado difundido este lunes por la Asociación Corazón Silenciado, la principal organización de víctimas en el país.

La CEP está inmersa en un proceso de reparaciones económicas solicitadas por al menos 84 víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

Corazón Silenciado ya ha denunciado en anteriores ocasiones la manera en que la Conferencia Episcopal lusa está manejando el tema de las indemnizaciones.

Este lunes, la asociación exigió que las víctimas "tengan acceso inmediato y completo a los informes que les conciernen, que el proceso de indemnización sea totalmente transparente, digno y centrado en los supervivientes, y que la Iglesia católica en Portugal ponga fin a la cultura del ocultamiento que sigue comprometiendo la verdad y la justicia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, criticó las entrevistas que se llevan a cabo para determinar si una persona es víctima y lamentaron éstas "siguen sin poder saber lo que se escribe sobre sus vidas, su sufrimiento y su credibilidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por último, recordaron que el Vaticano ha pedido incluir representantes de las víctimas en los procesos nacionales y, sin embargo, "en Portugal persiste un modelo cerrado en sí mismo, que decide por su cuenta y sin escrutinio".

Más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos sexuales por miembros de la Iglesia portuguesa en los últimos sesenta años, según un informe publicado en febrero de 2023 por la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia Católica.