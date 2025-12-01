Zelenski anuncia más reuniones tras hablar con sus principales socios europeos

París, 1 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este lunes que mantendrá nuevas reuniones con sus socios en Europa tras mantener conversaciones telefónicas hoy desde París con los líderes de sus principales aliados europeos, la Comisión Europea y la OTAN en la que habló de las conclusiones de los contactos de su equipo negociador con EE.UU. en Florida de la víspera.