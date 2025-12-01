Zelenski anuncia más reuniones tras hablar con sus principales socios europeos

"Hablamos de la sustancia de las conversaciones de la delegación ucraniana con la parte estadounidense en Florida. Estamos preparando reuniones en Europa", escribió en redes sociales Zelenski, que fue recibido hoy en París por su homólogo francés, Emmanuel Macron, y destacó en su mensaje la importancia de diseñar garantías de seguridad para Ucrania.
Además de Macron, que se reunió en persona con Zelenski, en la conversación de este lunes participaron a distancia los líderes de Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Finlandia, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la OTAN.
Ucrania trata de conseguir con apoyo de sus socios europeos que Washington elimine cualquier condición inaceptable para Kiev del plan de paz que la Casa Blanca aspira a que se negocie con Rusia para poner fin a la guerra.