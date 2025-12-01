Zelenski se reúne con Martin para subrayar la estrecha relación de Irlanda y Ucrania

El Gobierno irlandés confirmó este lunes que ambos dirigentes mantendrán un encuentro bilateral para subrayar la "muy estrecha y amistosa" relación que mantienen sus respectivos países.

La visita, señaló el Ejecutivo en un comunicado, es prueba del "firme apoyo" que ha brindado Irlanda a Ucrania mientras se ha visto obligada a "defenderse de la guerra ilegal de Rusia", al tiempo que reconoce la "valiosa contribución" que ha hecho la comunidad ucraniana "que ha buscado refugio aquí".

Según cifras oficiales, la República de Irlanda, un país tradicionalmente neutral, ha acogido desde febrero de 2022 más de 120.000 refugiados ucranianos, la mayoría de los cuales siguen viviendo en la isla.

Zelenski, quien estará acompañado en Dublín por su esposa, Olena Zelenska, también efectuará una "visita de cortesía" a la nueva presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, quien ostenta un cargo principalmente representativo.

El mandatario ucraniano y la primera dama asistirán asimismo a la inauguración del Foro Económico Irlanda-Ucrania, en un acto presidido por el viceprimer ministro irlandés y titular de Finanzas, Simon Harris, y la ministra de Asuntos Exteriores y de Defensa, Helen McEntee.

Zelenski ya se reunió brevemente el pasado febrero con Martin en el aeropuerto irlandés de Shannon, en una parada de camino a Washington, y pronunció un discurso ante el Parlamento de Dublín en abril 2022, si bien ésta es su primera visita oficial a la república.

"Es un honor recibir al presidente Zelenski y a la primera dama", declaró hoy Martin, quien elogió la "extraordinaria tenacidad” del pueblo ucraniano "en la defensa de su país" y al que reiteró "el compromiso inquebrantable" de Irlanda durante "todo el tiempo que sea necesario”.

"En todo el mundo, se le reconoce con justicia como alguien que encarna el coraje y la resiliencia de los ucranianos, que ha inspirado al mundo en su valiente defensa de su país y su soberanía desde que fue brutal e ilegalmente invadido por Rusia", señaló Martin.

El jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristras y democristianos, advirtió que la visita de Zelenski llega en un momento "crítico" para Ucrania y Europa, cuando se intensifican, dijo, las negociaciones de Estados Unidos con Kiev y Moscú.

"Espero discutir con el presidente Zelenski las formas en que Irlanda puede apoyar estos esfuerzos y cómo podemos garantizar que Ucrania llegue a la mesa de negociaciones en la posición más fuerte posible", avanzó Martin.

El 'taoiseach' (primer ministro) también recordó que Irlanda desea que Ucrania forme parte "totalmente de la familia de la Unión Europea", un asunto que, aseguró, centrará la agenda de Dublín cuando asuma la presidencia rotatoria del bloque en 2026.

"Espero abordar con el presidente qué puede hacer Irlanda para acelerar el camino de Ucrania hacia su adhesión a la UE", concluyó Martin.