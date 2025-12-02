Avianca anuncia que completó la actualización de software en toda su flota A320 afectada

Avianca, parte del Grupo Abra y líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, informó en un comunicado que las actualizaciones de software afectaron a 42.939 pasajeros y 293 vuelos nacionales e internacionales, y recordó que "ya están abiertas las ventas para vuelos operados desde este jueves".

"Desde el anuncio de la directriz del fabricante, un equipo conformado por más de 2.500 técnicos especializados de la aerolínea trabajó sin descanso en la pronta actualización del software en los 124 aviones", señaló la compañía.

El fallo fue reportado el viernes pasado por Airbus tras una disfunción en los sistemas de control de un A320 de la aerolínea estadounidense JetBlue, que el 30 de octubre tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa (Florida, EE.UU.) durante un vuelo entre Cancún (México) y Newark (Nueva Jersey, EE.UU.).

Sus sistemas se vieron afectados por la exposición a altas radiaciones solares, lo que llevó al fabricante a revisar sus equipos.

Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el modelo más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

En un primer momento, Airbus indicó que un millar de aviones precisaba un mantenimiento más profundo, que podía mantenerles en tierra algunas semanas, pero el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, señaló que finalmente esa intervención solo afectará a un centenar.

La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América, según indicaron las diferentes compañías.

Avianca había informado el lunes que cerca del 90 % de sus aviones A320 ya habían sido revisados "gracias al buen ritmo con el que se ha avanzado con los trabajos requeridos por Airbus" y a la importación "acelerada" de software desde Francia.

La aerolínea colombiana opera una de las redes más grandes de América Latina, con más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.