BMW aspira a reducir sus emisiones en 60 millones de toneladas de CO2 para 2035

Esto supone una reducción adicional de aproximadamente 20 millones de toneladas respecto al objetivo inicial, ya que, hasta la fecha, la intención del gigante automovilístico era reducir al menos 40 millones de toneladas de CO2e -indicador que incluye las emisiones de todos los gases de efecto invernadero- para 2030.
Para ello, BMW planteó medidas que incluyen el aumento del uso de energías renovables en la producción y la cadena de suministro, un mayor uso de materias primas secundarias, mejoras de eficiencia en la fase de uso, entre otras medidas.
También se anunciaron innovaciones a implementar en todas las variantes de propulsión, mientras que una proporción cada vez mayor de la flota de vehículos seguirá electrificada.
Las prioridades específicas son los componentes con altas emisiones de CO2e, como las baterías de alto voltaje, el aluminio y el acero, así como conseguir que por cada euro generado se emitan menos de la mitad de emisiones en comparación con 2019.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"El enfoque integral para reducir las emisiones de CO2e abarca todo el ciclo de vida del vehículo, independientemente de la variante de propulsión", se detalla en el comunicado.
En este sentido, la compañía sostuvo que "la demanda global de vehículos eléctricos por sí sola no será suficiente para alcanzar los objetivos de CO2e establecidos para 2030 y 2035", por lo que el enfoque para reducir las emisiones de CO2e abarca "todo el ciclo de vida del vehículo, independientemente de la variante de propulsión".