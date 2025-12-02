BMW aspira a reducir sus emisiones en 60 millones de toneladas de CO2 para 2035

Bruselas, 2 dic (EFE).- El fabricante de automóviles de gama alta alemán BMW anunció este martes que sus aspiraciones de cara a 2035 en materia de emisiones de CO2e (dióxido de carbono equivalente) pasan por reducir sus niveles en 60 millones de toneladas en comparación a los de 2019, detalló la compañía en un comunicado.