Brasil emite alerta ante aumento de casos de brasileños muertos en guerras en el exterior

Río de Janeiro, 2 dic (EFE).- El Gobierno brasileño emitió este martes una alerta consular en la que advierte sobre los "graves riesgos" a los que se exponen los ciudadanos que se alistan voluntariamente en fuerzas armadas de otros países inmersos en conflictos, tras el aumento de casos de brasileños muertos o desaparecidos, principalmente en la guerra de Ucrania.