Canciller reitera que Perú no está en condiciones de recibir un número mayor de migrantes

"Tenemos un número de migrantes que nos ha afectado el funcionamiento de servicios básicos", dijo el ministro en declaraciones al canal estatal TVPerú en alusión a los casi dos millones de venezolanos que ingresaron al país en los últimos siete años.

Agregó que "no estamos en condiciones de recibir un número de migrantes más importante en estos tiempos", al justificar la decisión de no permitir el ingreso de extranjeros en estado migratorio irregular.

De Zela recordó que el lunes sostuvo una primera reunión con su colega chileno, Alberto van Klaveren, del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para mejorar la gestión migratoria y el control policial fronterizo, a raíz de la presencia de un grupo de migrantes, presuntamente irregulares, en la frontera común con la intención de ingresar a Perú.

"La idea de trabajar conjuntamente es evitar los problemas que se produjeron ayer (lunes) y permitir que la carretera Panamericana esté siempre despejada para las personas que hacen tránsito regular, puedan entrar y salir sin problema alguno", declaró De Zela.

Añadió que también se ha acordado hacer patrullajes conjuntos y que ya tienen un protocolo para devolver a las personas que intentan ingresar irregularmente.

El canciller remarcó que la orden es que "solamente ingresen personas de manera regular, de acuerdo a las normas peruanas".

Sobre el grupo de migrantes que intentó el lunes ingresar a Perú burlando el control policial en la frontera, De Zela indicó que está en Chile y que "habrá que ver qué ocurre con ellos".

No obstante, el ministro declaró que veía "bastante difícil" establecer un corredor humanitario para trasladarlos a su país de origen, presuntamente Venezuela, porque "implicaría coordinaciones con Ecuador y Colombia que aún no se han hecho".

Perú ha declarado el estado de emergencia en varios distritos de la región Tacna, fronteriza con Chile, para permitir el patrullaje conjunto de la Policía Nacional con las fuerzas armadas por un plazo de 60 días.