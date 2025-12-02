Cárcel preventiva para un hombre acusado de violar y asesinar a una mujer en Bogotá

Al señalado agresor se le atribuyen otros 16 actos delictivos pasados similares, en los que hizo ofrecimientos laborales falsos a jóvenes para someterlas sexualmente y robarles sus pertenencias.

El feminicidio por el que Montilla fue enviado a la cárcel está relacionado con el hallazgo del cuerpo de una mujer en un barrio de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, el 8 de noviembre de 2024.

La víctima había sido citada por Montilla para atender una entrevista laboral como modelo por plataformas virtuales. Sin embargo, al llegar al punto indicado, fue "sometida a distintos vejámenes sexuales, golpeada y asfixiada", según detalló la Fiscalía.

Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía permitieron detectar un posible patrón de comportamiento de Montilla.

"Al parecer, captaba a jóvenes con falsas ofertas de trabajo; a algunas las violentaba sexualmente y les robaba las pertenencias, mientras que otras eran fotografiadas y posteriormente extorsionadas para no publicar los registros", señaló el ente acusador.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal, cargos que no fueron aceptados por el procesado.