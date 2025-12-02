Catar lamenta que no haya "novedades" de segunda fase de tregua en Gaza ante violaciones

"Los esfuerzos y los contactos con todas las partes siguen para la segunda fase, pero hasta el momento no hay novedades para anunciar", dijo en una rueda de prensa desde Doha el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, quien recordó que su país "sigue actuando como observador" de la tregua.

La primera fase de la tregua acordada el pasado 10 de octubre contempla un alto el fuego completo en Gaza, la liberación de los rehenes en manos de Hamás y la excarcelación de presos palestinos, la retirada de Israel de zonas pobladas del enclave y el inicio de las negociaciones para la segunda fase.

Sin embargo, Hamás ha denunciado cientos de violaciones del acuerdo por parte de Israel, que a su vez acusa a los palestinos de ir más allá de la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes al comenzar la tregua y tras la cual todo el perímetro (más del 50 % de Gaza) sigue bajo control militar de Israel.

Además, las autoridades israelíes acusan a los islamistas gazatíes de postergar la devolución de los cadáveres de rehenes que siguen en el enclave. En Gaza quedan los cuerpos de dos cautivos: un soldado israelí y un tailandés que trabajaba en agricultura en las comunidades fronterizas con la Franja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al Ansari lamentó que "sin duda hay violaciones, no solo preocupantes, sino reales", y afirmó que esa cuestión está perturbando a los mediadores ante la posibilidad de que se rompa la tregua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sin duda, estas violaciones representan una amenaza a la tregua y a la paz en toda la región. Miramos estas violaciones de forma preocupante y compartimos esto con nuestros socios de la mediación y en la región", dijo el portavoz.

No obstante, recordó que, hasta ahora, esta tregua "es la más larga desde el inicio de la guerra" en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, un pacto que "sigue en vigor" y que debe ser la base "para poder avanzar hacia la segunda fase", pese "al número de víctimas y las infracciones cometidas".