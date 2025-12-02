China presenta un sistema de mediación nacional para disputas conyugales y familiares

El mecanismo establece un sistema de conexión directa entre los tribunales y los comités de mediación de la oficial Federación de Mujeres, que podrán integrarse en la plataforma judicial para gestionar de forma coordinada las solicitudes, los procesos de mediación y la confirmación judicial de acuerdos, informó este martes la cadena estatal CCTV.

El documento señala que el objetivo es "proteger de manera efectiva los derechos e intereses legítimos de mujeres y menores", reforzar la conciencia sobre la mediación en el ámbito familiar y promover relaciones "igualitarias, armoniosas y civilizadas".

También insta a consolidar los mecanismos ya existentes para prevenir y resolver disputas matrimoniales, integrándolos en los sistemas locales de gobernanza social.

La directriz detalla las responsabilidades de cada institución, los flujos de trabajo y los requisitos para la selección, formación, supervisión y evaluación de los mediadores.

El texto exige "hacer valer el papel de la mediación como primera línea" en la resolución de conflictos familiares y pide a las autoridades reforzar los mecanismos de comunicación, análisis periódico e intercambio de información.

Las autoridades sostienen que el nuevo mecanismo contribuirá a prevenir disputas "desde su origen", en un momento marcado por el descenso del número de matrimonios y los cambios en las dinámicas familiares en el país.

China ha registrado en los últimos años una caída continuada en los enlaces y los nacimientos, así como un aumento de tensiones derivadas de los altos costos de casarse, las dotes, la creciente movilidad laboral y el retraso de la edad media del matrimonio, mientras las autoridades han enfatizado la urgencia de crear una sociedad "favorable a la crianza".