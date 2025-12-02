Cuba tacha de “inaceptable” la "agresión militar que prepara EE.UU. contra Venezuela"

“Inaceptable la injerencia, las amenazas y la agresión militar que prepara EE.UU. contra Venezuela para derrocar a su legítimo Gobierno”, señaló Díaz-Canel en sus redes sociales.

El gobernante cubano afirmó que “la política de las cañoneras y la desprestigiada Doctrina Monroe son parte del pasado neocolonial”. “América Latina y el Caribe es zona de paz”, agregó en su mensaje.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha informado de ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y de la muerte de más de 80 tripulantes.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Estados Unidos para una eventual agresión militar a Venezuela.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación del país norteamericano instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hace tres días sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano.