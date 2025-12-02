Dell dona 6.250 millones de dólares para niños nacidos durante el mandato de Trump

La pareja, propietaria de la tecnológica Dell, aseguró que su aportación se destinará a las llamadas 'Cuentas Trump', un programa dirigido a menores de zonas de bajos ingresos.

Cada cuenta recibirá un aporte inicial de 1.000 dólares del Departamento del Tesoro, según detalló la Casa Blanca.

Los padres de niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, podrán registrar a sus hijos en este plan.

El beneficio inicial no será descontado del límite anual de contribución, fijado en 5.000 dólares, y estará disponible antes de que el menor cumpla un año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la presentación de la iniciativa, Trump afirmó que las cuentas "estarán abiertas para contribuciones privadas adicionales cada año de familiares, amigos, empleadores, iglesias, fundaciones privadas y más".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las aportaciones podrán realizarse a partir de julio de 2026, pero el fondo no podrá retirarse antes de que el beneficiario cumpla 18 años.

Michael Dell, fundador de la empresa en 1984, figura como la undécima persona más rica del mundo según el índice Bloomberg con un patrimonio estimado en 148.000 millones de dólares.

Su fundación benéfica se ha enfocado en la infancia y la pobreza desde 1999.

El programa bautizado como 'Cuentas Trump' fue aprobado este año como parte del plan fiscal del mandatario como su ala principal para ahorro‑inversión enfocado en menores.