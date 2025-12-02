Demandantes de Chicago declaran "victoria" contra polémico operativo migratorio de Trump

La demanda federal fue desestimada voluntariamente, "porque las fuerzas del polémico comandante Gregory Bovino abandonaron la región", informaron en un comunicado los abogados encargados del pleito.

"Ganamos nuestro caso el día que se fueron de la ciudad", declaró David B. Owens, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y director de la Clínica de Derechos Civiles y Justicia.

"Los habitantes de Chicago se enfrentaron a la intimidación y el acoso de la Administración Trump, y les demostraron que se estaban metiendo con la ciudad equivocada", agregó Owens.

"Aceptamos la victoria", dijo por su parte en un comunicado el demandante Chicago Headline Club (CHC), porque se logró "una gran victoria para la libertad de prensa".

"Dado que el ICE y la Patrulla Fronteriza han reducido su presencia por ahora, no vemos la necesidad de continuar la batalla judicial", agregó el colectivo.

La violenta represión de manifestantes con gas lacrimógeno y bombas químicas durante las manifestaciones realizadas en un centro del ICE en Broadview, cerca de Chicago, motivó el 6 de noviembre la demanda y la intervención de una jueza de distrito, que restringió el uso de la fuerza por parte de las tropas federales.

En un dictamen de 233 páginas, la jueza Sara Ellis documentó docenas de incidentes de brutalidad injustificada y denunció a funcionarios del DHS por mentir para intentar justificar su violencia.

"Nos enorgullece haber exigido cuentas a esta Administración y haber ayudado a persuadirla para que dejara a nuestras comunidades en paz", declaró la reverenda Abby Holcombe, demandante en el caso.

No obstante, Holcombe advirtió que la violencia vivida provocó un daño enorme. "Miles de nuestros vecinos fueron detenidos sin el debido proceso y desaparecidos sin dejar rastro. Miles más, incluyendo una generación de niños de Chicago, han quedado aterrorizados y traumatizados por la brutalidad imprudente e ilegal de estos agentes", señaló.

Según los abogados, la Operación 'Midway Blitz' no fue un intento de buena fe para hacer cumplir la ley migratoria, sino más bien "un ensayo del Gobierno de Donald Trump para normalizar la violencia extrema de los agentes federales en las calles estadounidenses".

"Hemos demostrado que estas tácticas pueden ser derrotadas y debemos permanecer vigilantes ante futuros intentos del Gobierno federal de sembrar el caos en nuestras comunidades", concluyeron.