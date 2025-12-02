Despliegue militar de EEUU en el Caribe no impacta en Canal de Panamá, dice administrador

"Hasta ahora no hemos visto ninguna modificación en los patrones de tráfico del Canal, al contrario, en el día de hoy estamos transitando 38 buques" por la vía que une el Atlántico y el Pacífico, declaró Vásquez a los periodistas al ser preguntado al respecto.

De acuerdo con datos oficiales, el paso navegable de 82 kilómetros tiene capacidad para permitir el tránsito de 36 a 38 buques diarios.

Las principales rutas que atiende el Canal son la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica. Pasa todo tipo de carga, desde portacontenedores, el segmento estrella del negocio, hasta buques refrigerados con frutas, pasando por graneleros, gaseros, petroleros y portavehículos.

EE.UU. ha reforzado desde agosto pasado su presencia militar en el Caribe, que amplió luego al Pacífico latinoamericano, con buques- incluido el USS Gerald R. Ford, considerado el mayor portaaviones del mundo, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela.

La Administración de Donald Trump enmarca el despliegue en su iniciativa 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.

En las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra el narcotráfico han sido hundidas al menos 21 lanchas y han muerto 82 tripulantes.