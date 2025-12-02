Detenidos por preparar un atentado antisemita 2 menores en Francia, 20 en lo que va de año

Los dos sospechosos, de 16 y 17 años, fueron arrestados la semana pasada y, tras varios días de interrogatorios, procesados este domingo por "asociación de malhechores terrorista criminal" y puestos en detención preventiva.

El diario Le Parisien desvela que los dos menores preparaban un acto violento contra un objetivo "israelita", que los investigadores conocieron a través de los mensajes que se enviaban en un grupo de Whatsapp denominado "100", en el que también participaban otros individuos radicalizados admiradores del Estado Islámico.

En uno de los mensajes interceptados, uno de los integrantes colgaba la foto de una mano sujetando un cuchillo, con clara escenografía yihadista, y mostraba su intención de "matar judíos" en "cinco días", al tiempo que mostraba su intención de hacerlo en un lugar de culto.

Las pesquisas permitieron demostrar que el mensaje había sido enviado por un joven de 16 años de origen checheno que vivía junto a su madre, con quien llegó a Francia hace cuatro años escapando de los malos tratos de su padre, en Estrasburgo, en el este de Francia, según Le Parisien.

Con muchos problemas de integración en el país, aunque sin antecedentes penales, el menor comenzó a consumir vídeos de contenido violento en redes sociales antes de caer en los del Estado Islámico, lo que le llevó a sumarse a la ideología yihadista y colgar mensajes antisemitas.

A través de ese medio entró en contacto con otro menor, un año mayor, nacido en Francia en el seno de una familia de cultura musulmana en la región de París, adepto de los juegos de vídeo y muy presente en las redes sociales, que le llevaron a entrar también en contacto con círculos yihadistas y a publicar varios mensajes violentos contra la comunidad judía.

Ante la posibilidad de que pasaran a la acción, la Policía decidió intervenir el pasado miércoles, según Le Parisien, que señala que las investigaciones se centran ahora en determinar el grado real de avance de su eventual acción terrorista.

Estas detenciones muestran el rejuvenecimiento de la amenaza antisemita en el país, así como su crecimiento en los últimos meses.