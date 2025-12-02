Diputados paraguayos sancionan el presupuesto de 18.995 millones de dólares para 2026

En una sesión extraordinaria, los diputados aprobaron con 39 votos a favor la versión con modificaciones del proyecto de ley "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026", que fue remitido el jueves pasado por el Senado.

"Existe suficiente mayoría para la aceptación de las modificaciones planteadas por la Cámara de Senadores", expresó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, al cierre de esta sesión en la que los diputados trataron por segunda ocasión el proyecto de ley de presupuesto.

El pasado 25 de agosto, el Gobierno de Peña presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley de presupuesto para 2026 por 149,2 billones de guaraníes (unos 18.900 millones de dólares), superior en un 12 % al de 2025 y con un déficit estimado en 1,5 % del producto interior bruto (PIB).

La propuesta del Ejecutivo se elaboró sobre la base de un crecimiento estimado del PIB para 2026 del 3,8 %, una inflación del 3,5 % y un tipo de cambio de 7,881 guaraníes por cada dólar.

Durante el debate de esta jornada, que duró poco más de dos horas, la diputada oficialista Cristina Villalba, quien preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, dijo que el proyecto busca "asegurar la sostenibilidad fiscal sin descuidar las necesidades sociales".

El Senado aprobó el jueves varias modificaciones al proyecto de ley presupuesto, entre ellos, 100.000 de millones de guaraníes (unos 14,4 millones de dólares) adicionales para la salud pública, y unos 17.000 millones de guaraníes (cerca de 2,6 millones de dólares) más para educación, informó este martes la Cámara de Diputados en un comunicado.

Igualmente, los senadores avalaron un aumento por aproximadamente 203.268 millones de guaraníes (unos 29,3 millones de dólares) al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) "para alquilar máquinas de votación" que se utilizarán en las elecciones municipales de octubre de 2026, añadió la nota.

El presupuesto para 2025 fue aprobado por un monto de 132,9 billones de guaraníes (unos 17.557 millones de dólares).